Bornova Belediyesi’nden tüm çalışanlarla toplu sözleşme

Bornova Belediyesi iki toplu iş sözleşmesi birden imzaladı. Bornova Belediyesi Personel AŞ bünyesindeki 1654 çalışan ile 318 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan sözleşmelerle çalışanlara zam yapıldı.

BİRGÜN EGE

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç ile 1600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Yürürlükte olan ve 30 Haziran 2024’te sona erecek olan toplu iş sözleşmesine ek olarak imzalanan sözleşme kapsamında çalışanlarından tüm haklarında yüzde 43 oranında artış sağlandı. Yemek ücreti ise istisna üst sınırı net tutarında arttırıldı.

Bornova Belediyesi’nde görevli 318 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesini ise Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte imzaladı. 1 Nisan 2024’e kadar geçerli olacak üç aylık toplu iş sözleşmesi kapsamında sosyal denge tazminatı yüzde 57,45 oranında arttırıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “5 Nisan 2019’dan mazbatamızı aldığımız günden, 31 Mart 2024’e kadar yapmaya çalıştığımız en önemli şey, enflasyona karşı tüm çalışma arkadaşlarımızı ezdirmeyen bir anlayışa sahip olmamızdır. Bunu devam ettireceğiz. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle ve toplu iş sözleşmesinde yaptığımız anlaşmalar gereği 2024 yılı ile ilgili, tüm çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını iyileştirecek toplu iş sözleşmelerinin imzalarını attık. Hem memur arkadaşlarımızın hem de Bornova Belediyesi Personel AŞ’deki yaklaşık 2 bin çalışma arkadaşlarımızın ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalarını arka arkaya atmış olduk. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Genel İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç de 2019 yılından bugüne kadar Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Genel İş Sendikası arasındaki bütün toplu iş sözleşmelerinin Türkiye’ye örnek olacak şekilde imzalandığını belirtti. Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz ise imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin üyeleri için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Emek ve demokrasiden yana olan bir belediye başkanıyla çalıştığımız için çok şanslıyız. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.