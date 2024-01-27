Borsa, döviz, altın: Bu hafta hangisi daha çok değerlendi?

Birçok yurttaş, olumsuz ekonomik göstergeler karşısında birikimini koruyabilmek için yatırım araçlarına yöneliyor. Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar ön plana çıktı.

Ekonomi 27.01.2024 14:52 Giriş: 27.01.2024 14:52

Güncelleme: 27.01.2024 14:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Halk yüksek enflasyon ve ekonomik kriz koşullarında birikimlerini korumaya çalışırken, geçen hafta hangi yatırım aracının ne kadar değerlendiği belli oldu. Bloomberg HT’nin derlediği habere göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 kazançla 8.346,28 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.347,58 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,37 kazançla 7.966,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,72 artışla 11.103,04 puan, Mali Endeksi yüzde 2,71 yükselişle 8.956,19 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,46 artışla 12.592,02 puan oldu. DÖVİZDE ARTIŞ, ALTINDA KÜÇÜK GERİLEME 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kayıpla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 13.220 liraya geriledi. Doların fiyatı yüzde 0,39 artışla 30,3100 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,33 yükselişle 32,9860 lira oldu. Geçen hafta 38,3110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,97 artarak 38,6820 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 kazançla 35,2400 liradan alıcı buldu.