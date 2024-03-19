Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, açılışta, önceki kapanışa göre 15,77 puan ve yüzde 0,18 değer kaybederek 8.702,35 puana düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 8.702,35 puandan başladı.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybıyla 8.718,11 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi verileri ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.800 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.