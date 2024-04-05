Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükselişe geçti. ;BİST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 220,32 puan artışla 9.349,34 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükselişe geçti.

Günün ilk yarısında yukarı yönlü hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 220,32 puan artışla 9.349,34 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 53,1 milyar lira oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

RİSK İŞTAHI AZALDI

Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.