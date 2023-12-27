Borsa İstanbul'da Gübretaş krizi: Şirket, Razı Petrokimya’nın yüzde 48,88’ine sahip

Hisseleri aralık ayında yüzde 60'a yakın değer kaybeden Gübretaş'ın Borsa İstanbul'da yarattığı kriz devam ediyor. Öte yandan şirketin sermaye artırımının reddedilmesine gerekçe olarak gösterilen Razi Petrokimya’nın yüzde 48,88 pay sahibi olduğunu açıklandı.

BirGün/ANKARA

Borsa İstanbul'da yaşanan Gübretaş krizi devam ediyor. Şirketin hisseleri aralık ayında yüzde 60'a yakın değer kaydetti. Şirketin hisselerindeki düşüşe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun reddedilmesi gösteriliyor. Şirket ise düşüş için bir gerekçe olmadığını savundu.

Şirketten dün akşam (26 Aralık) saatlerinde yapılan açıklamada bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin şirket faaliyetlerini etkilemediği kaydedildi. Şirket, sermaye artırımının reddedilmesine gerekçe olarak gösterilen Razi Petrokimya’nın yüzde 48,88 pay sahibi olduğunu açıkladı.

Gübretaş’tan yapılan açıklamada Razi Petrokimya’nın taraf olduğu dava ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Önemle belirtmek gerekir ki söz konusu dava geçmiş yıllardaki bağımsız denetim raporlarında yer almakta olup, iştirakimizce söz konusu dava süreci yakinen takip edilmektedir. Dolayısıyla bahse konu dava, geçmiş yıllarda bağımsız denetim raporlarına konu edilen bir husus olup, iştirakimiz veya Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir. Diğer taraftan Razi Petrokimya‘da sermaye şirketi olup ortakların ve Şirketimizin olası risklere karşı sorumlulukları sermaye payları ile sınırlıdır."

TARKİM DE NASİBİNİ ALDI

Gübretaş'ın yaşadığı kayıplardan iştiraki Tarkim de nasibini aldı. Tarkim hisseleri, 8 günlük düşüş serisinin ardından ilk kez dün artıda kapanış gerçekleştirdi. Aralık ayına 665 lira civarında başlayan şirketin payları, dün itibarıyla 446 liradan işlem gördü. Tarkim'in kasım ayından beri değer kaybı ise yüzde 55'e yaklaştı.