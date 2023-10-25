Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. İşlemler 17.19’da yeniden başladı. Ancak kayıplar devam edince Borsa ikinci kez devre kesti ve alım satım işlemeleri durduruldu.

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kayıpların devam etmesi sonucu borsa ikinci kez devre kesti ve alım satım işlemeleri durduruldu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 16.49:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama, 17.14:54'te eşleştirme yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasası'nda tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler, 17.19:54'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."

İŞLEMLER İKİNCİ KEZ DURDURULDU

Borsa İstanbul AŞ, yaptığı ikinci açıklamada, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Saat 17.23:13 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacak, diğer işlem sıralarında saat 18.01'de kapanış seansı ile yeniden başlatılacaktır. VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.''

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıpların oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​