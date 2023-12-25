Borsada değer kaybı devam ediyor: Küçük yatırımcı için uyarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2.57 değer kaybetti. Borsadaki düşüş eğilimi devam ederken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "8 milyon tane ufacık yatırımcıyı borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi?" dedi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2.57 değer kaybıyla 7.363,71 puandan tamamladı

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azalışla 7.363,71 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,6, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok kaybettiren yüzde 6 ile bilişim oldu.

Borsadaki düşüş eğiliminin ardından küçük yatırımcılara uyarı geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık. Vallahi Yazık" dedi.

Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık.

Vallahi Yazık :( — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 25, 2023

Özgür Demirtaş, şunları söyledi:

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar. Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum. Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı... 8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?"