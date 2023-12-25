Borsada düşük seyir: Yeni haftada da değer kaybı sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2.57 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok kaybettiren yüzde 6 ile bilişim oldu.

Ekonomi 25.12.2023 14:21 Giriş: 25.12.2023 14:21

Güncelleme: 25.12.2023 14:27 Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2.57 değer kaybıyla 7.363,71 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azalışla 7.363,71 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3.6, holding endeksi yüzde 2.11 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok kaybettiren yüzde 6 ile bilişim oldu. Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamlamıştı.