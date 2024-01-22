Borsada günün ilk yarısında yükseliş

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,37 puan artışla 8.054,06 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazancıyla 8.054,06 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksinde, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,37 puan artış yaşandı.

Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira oldu.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,80 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

FAİZ KARARLARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.100 puanın direnç, 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.