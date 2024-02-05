Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 8.779,66 oldu ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, 8.784,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,98 puan ve yüzde 1,32 değer kazancıyla 8.779,66 oldu.

Toplam işlem hacmi 54 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,39 ile iletişim oldu.