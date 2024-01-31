Borsada yeni rekor: Tarihi seviye yenilendi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8.577 puana kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Endeks, son olarak 3 Ekim 2023 tarihinde 8.562 puana kadar yükselmişti.

Ekonomi 31.01.2024 17:48 Giriş: 31.01.2024 17:48

Güncelleme: 31.01.2024 17:54 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyesini yeniledi. BIST 100 endeksi 8.577 puana kadar yükselerek TL bazında yeni zirvesini gördü. Endeks, 3 Ekim 2023 tarihinde 8.562 puana kadar yükselmişti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8.474,30 puandan tamamlamıştı. Mehmet Şimşek: Verginin tabanını genişleteceğiz