Borsa’dan kaçıp kriptoya sığınanlara uyarı: Doluya yakalanacaklar

“Z” kuşağı olarak tanımlanan gençlerin Borsa’dan çıkarak kripto paralara yöneldiğini kaydeden Ekonomist Şeref Oğuz, bu durumu, “Tahminim şudur ki yağmurdan kaçıp doluya tutulacaklar” şeklinde değerlendirdi. Oğuz, yazısının son bölümündeyse 'imtiyazlılar' olarak değerlendirdiği grubun ekonomi politikalarında 'U' dönüşü yapılması için Erdoğan'a baskı yaptığını yazdı.

Şeref Oğuz, Ekonomim’deki yazısında Borsa’daki gelişmelerden sonra burayı terk etmeye başlayan gençlere dikkat çekti. Gençlerin kripto paralara yöneldiğini kaydeden Oğuz, burada da onları benzer bir durumun beklediğine dikkat çekti.

Gençlerin ‘finansal okuryazarlığın ilkokul fiş düzeyinde olmalarına rağmen’ halka açılmalarda piyasaya can verenler olarak görüldüğünü belirten Oğuz, “Gençler, yavaş yavaş ötesini berisini toplayıp göçe hazırlanıyor” ifadesini kullandı.

Bunların kripto paralara yöneldiğini kaydeden Oğuz, şunları kaydetti: “Aslında geldikleri yere diyebiliriz. Zaten halka açılma furyasında “nerede benim yüzde 10’um” diye getiri kovalayan bu kesim, okul cep harçlığı yanı sıra kriptodan borsaya gelmişti. Şimdi geldikleri yere dönüyorlar. Sebep? Borsa gerçekleriyle yüzleşmeleri, çıkış kadar inişi de fark etmeleri…”

Borsa İstanbul’daki yatırımcı profiline dikkat çeken Oğuz, şunları kaydetti:

“İstanbul Borsası’nın %80’inin sahibi, 15 bin 400 yatırımcı… Geriye kalan %20 ise 7,5 milyon kişinin… Yabancı ise ortalıkta pek görünmüyor. Biz bizeyiz yani… Büyüklerin kuralı koyduğu borsada 10 milyon lira ve üstü portföy sahibi olan 15 bin 371 kişi var ve toplamda 3,2 trilyon liraya hükmediyorlar.

Peki ya küçükler? Onların hükmü, 10 bin liranın altında… Sayıları da 4 milyon 270 bin kişi… Yazar arkadaşım Şebnem Turhan; İstanbul Borsası’nın %80’ine, yatırımcının binde 2’sinin hükmettiğini yazmıştı. Şimdi bu finansal macera, kripto vadisinde devam edeceğe benzer. Hadi hayırlısı diyelim.”

“GERİ GELİRLER Mİ?”



Oğuz, Borsa’dan çıkan gençlerin geri gelip gelmeyeceği konusundaysa şunları kaydetti:

“Aslında zor. Zira borsanın kendisi zaten 8 binin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Faiz artışının yanı sıra farklı enstrümanların da giderek cazip hale gelmesi, gençler için borsayı ‘primadonna’ olmaktan çıkardı. Zaten ‘yüzde 10’ artışların büyüsüyle gelmişlerdi. Hiç kimse onlara ‘bu işin düşüşü de var’ dememişti. Ya da onlar, hissede fiyat gerilemesi gerçeğiyle pek barışamadılar. Ekonominin yeniden ivmelenip, borsanın likidite gücünün yanı sıra yabancıların da gelmesinin ardından, bazıları geri dönebilir.”

KRİPTODA GENÇLERİ NE BEKLİYOR?

Kripto paralarda durumun daha riskli olduğunu vurgulayan Oğuz, şu uyarıları yaptı:

“Tahminim şudur ki yağmurdan kaçıp doluya tutulacaklar. Çünkü kripto sahası hala çok gri ve macera dolu… Regülasyonların oturmadığı, risklerin havada uçuştuğu, kazanç algısının sürekli kirletildiği bu alanı, küresel kumarhane gibi değerlendiriyorum. Her ne kadar kripto tutkunları buna kızacak olsa da borsadan kaçıp kriptoya tutulmak, daha iyi kazancın garantisi değildir.”