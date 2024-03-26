Borusan limanında direnen işçiler kazandı

Emek Servisi

Borusan Lojistik'e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası başlayan direniş sonuç verdi. İşveren ve sendikanın vardığı anlaşmaya göre atılan işçiler işe geri alınacak. İşveren sendikanın yetkisini tanıyacak.

Bursa Gemlik'te bulunan Borusan Lojistik A.Ş'de işten çıkarılan arkadaşlarına destek olmak için tersane içerisinde 21 Mart'tan bu yana iş durdurma eylemi yapan işçiler, önceki gün akşam saatlerinde polisin müdahalesiyle tersaneden çıkarıldı. İşçiler, tersane önünde eylemlerine devam etti. Polis müdahalesine karşı çağrıda bulunan Liman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, "Polis baskısıyla yasal direncimizi kırmak istiyorlar. Biz buradayız. Çekilmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Zafer direnen işçilerin olacak. Vekillerimizi, parti başkanlarımızı, emek dostlarımızı Borusan limanının kapısına davet ediyoruz. Bütün kamuoyu işçiye yapılan haksızlığı görsün istiyoruz" diye konuştu.

Kizir'in çağrısı üzerine alana İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve CHP'nin Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren geldi. Sendika ve siyasetçilerin işveren ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre, işten çıkarılan 4 işçi tekrar işlerine geri dönecek. Hiçbir şekilde sendikal hak arayışları nedeniyle iş akdi sonlanmayacak. Hem işçiler yasanın vermiş olduğu sendikal haklarını kullanacaklar hem de işveren yasanın kendisine tanıdığı itirazları kullanacak. Eyleme katılan işçiler için işlem yapılmayacak.