Boşandığı erkek tarafından başından vurulan Nursena Kozan, yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'da boşandığı erkek tarafından başından vurulan 25 yaşındaki Nursena Kozan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ankara'da boşandığı Ş.Ş. isimli erkek tarafından başından silahla vurulan Nursena Kozan (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nursena Kozan, dün akşam saatlerinde Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, eski eşi Ş.Ş. tarafından başından vuruldu.

Sağlık ekiplerince özel bir hastanede tedavi altına alınan Kozan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

***

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde, Ş.Ş, boşandığı Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ş.Ş. ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.