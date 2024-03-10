Boşandığı erkek tarafından öldürülen kadının annesi, kızının gelinliğini yaktı

Boşandığı polis memuru tarafından öldürülen Mervegül Bayer’in annesi, kızının gelinliğini yaktı. Anne Hatice Kurt, "Ben bunu niye yapıyorum, hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır adlı erkek tarafından öldürülen Mervegül Bayer’in annesi, kızının gelinliğini yaktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer'in (31) sabah işe giderken yolunu kesti. Yıldır, Mervegül Bayer'i tabancayla vurdu. Yıldır, daha sonra intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

"HER ŞEY BUNUNLA BAŞLADI"

Kızının gelinliğini alan anne Hatice Kurt, "Her şey bununla başladı" diyerek ağıtlar yakarak gelinliği benzin döküp yaktı. Anne Kurt, şöyle konuştu:

“Kızlar bu Merve’nin kefeni. Her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. ‘Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak’ dedi. ‘Her şey onunla başladı’ dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü iyi olmaz, bir insan değişmez bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen."