Boşandığı erkek tarafından öldürülen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı
Boşandığı erkek tarafından öldürülen Nursena Kozan "kadına şiddete hayır" sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kozan'ın tabutunu kadınlar taşıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde boşandığı erkek tarafından başından silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Nursena Kozan'ın cenazesi toprağa verildi.
Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, boşandığı Şafak Şahin tarafından başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kozan'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozan'ın cenazesi, kadının yakınları tarafından "kadına şiddete hayır" sloganlarıyla cenaze arabasına taşındı.
Cenaze, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Sincan ilçesinde 13 Aralık'ta Şafak Şahin, boşandığı Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Şahin, "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.