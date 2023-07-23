Boşandığı kadını ve kızını öldüren erkek: “Günahsız şekilde cennete gidecek”

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir otelin havuzunda boşandığı erkek Yaşar Temur tarafından bıçaklanarak öldürülen Zübeyde Temur ile 7 yaşındaki kızı Hatice Temur'un cenazeleri, Kayseri'de toprağa verildi. Tutuklanan Yaşar Temur’un sosyal medya hesabından, “Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Hiçbir pişmanlığım yoktur” yazdığı görüldü.

Boşandığı kadın ve kızını öldüren erkek, işlediği cinayetleri ‘kızını cennete göndermek’ ifadesiyle haklı çıkarmaya çalıştı.

Danimarka'da yaşayan 50 yaşındaki Zübeyde Temur, 7 yaşındaki kızı Hatice'yi de yanına alarak bir süre önce Adana'ya geldi. Temur, buradan da 19 Temmuz'da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Temur'un 3 yıl önce boşandığı, akrabası da olan 53 yaşındaki Yaşar Temur da önce Adana'ya geldi, ardından da otomobille 20 Temmuz'da kızı ve eşinin konakladığı Avanos'taki otele yerleşti.

Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Temur, dün saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Temur, yanındaki bıçakla Zübeyde Temur ile kızının boğazını keserek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Temur ile kızı Hatice Temur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Temur, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Temur, gözaltına alındı. Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Eski eşi ile kızını öldürdükten sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Yaşar Temur, "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Benim alnım açık, başım dik. Yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur" şeklinde işlediği iki cinayeti haklı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

ANNE VE KIZI DEFNEDİLDİ

Öte yandan Zübeyde Temur ile kızı Hatice Temur'un cansız bedenleri, Nevşehir Devlet Hastanesi'nden, Temur’un ailesinin yaşadığı Kayseri’ye gönderildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Namazın ardından anne ile kızının cenazeleri, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.