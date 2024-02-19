Boşandığı kadını vuran erkek, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı

İstanbul'da boşandığı Neslihan Öztürk'ü 23 kurşunla yaralayan firari Özkan Özan, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak çocuklarıyla görüşünce yakalandı. Canlı yayın esnasında kameraya yansıyan görüntüden yola çıkan polis, Özkan Özan'ı Kemerburgaz’da bir kulübede gözaltına aldı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan erkek, tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı Neslihan Öztürk'ü, evden eşyalarını aldığı esnada bahçede silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan Özkan Özan isimli erkek, operasyonla yakalandı.

Aylardır firari olan Özan, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve 5 yıl 10 ay da kesilmiş hapis cezası Özan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücuduna isabet eden 23 kurşunla ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç ameliyat geçiren Neslihan Öztürk ise hayata tutundu.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelde resepsiyonda çalışan 2 çocuk annesi Neslihan Öztürk (35), 8 yıl önce Özkan Özan'dan (42) boşandı. Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan Neslihan Öztürk'ü Özkan Özan, eve gelip defalarca darbetti. Özan tarafından sözlü ve psikolojik şiddete maruz bırakılıp, tehdit edilen Neslihan Öztürk, savcılıktan koruma kararı aldırdı.

Süreç bu şekilde devam ederken olay günü genç kadın, Şirintepe'de yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Burada evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Özkan Özan ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Özan silahını çıkartıp Neslihan Öztürk'e kurşun yağdırdı.

HAYATA TUTUNDU

Şarjör de değiştirip yaklaşık 25 el ateş açan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, Neslihan Öztürk ise yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Neslihan Öztürk ameliyata alındı. Vücuduna tam 23 kurşun isabet ettiği öğrenilen Neslihan Öztürk, yaklaşık 36 saat ameliyatta kaldı. Vücudundan 21 kurşun çıkartılan genç kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Öte yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri olayla ilgili çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Özkan Özan olduğunu tespit ettiği şahsı takibe aldı. Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde saklandığı belirlenen Özkan Özan'ı yakalama çalışmaları sürerken, Özkan Özan geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya üzerinden çocukları E.Ö. ve T.Ö. ile canlı yayında görüşme yaptı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri seyir halindeyken görüşme yapan Özkan Özan'ın Kemerburgaz-Göktürk yolunda olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, canlı yayın üzerinden Özkan Özan'ın yeşillik bir alanda kulübede saklandığını belirledi. Hazırlıklarını tamamlayan polis, Özkan Özan'ı olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan Özkan Özan hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan ve suçunu itiraf eden Özkan Özan pişman olduğunu belirtti.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi Özkan Özan çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahlı tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Neslihan Öztürk'ün kalçasında ve sırtındaki 2 kurşunun omuriliğe yakın bir yerde olduğu için alınamadığı ve hayatı boyunca bu kurşunlarla yaşayacağı öğrenildi.

Hastanede birkaç ameliyat daha geçiren ve yaşama tutunan kadın, aylar sonra taburcu edilerek hayata döndü.