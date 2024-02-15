Boşanma aşamasında olduğu kadını katleden erkek, intihar etti

Düzce'de boşanma aşamasında olduğu Arzu G.'yi katleden Emin G. isimli erkek, intihar etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kadın 15.02.2024 08:42 Giriş: 15.02.2024 08:42

Güncelleme: 15.02.2024 08:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Arşiv

Düzce'de boşanma aşamasında olduğu kadını silahla vurarak öldüren erkek, intihar etti. Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G'nin (47), boşanma aşamasında olduğu Arzu G'ye (39) silahla ateş ettikten sonra intihar ettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.