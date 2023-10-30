Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmüştü: 'İyi hal indirimi' uygulandı, akıl sağlığı raporu istendi

Kayseri'de, 24 Aralık 2021'de boşanma aşamasında olduğu Fatma Çakır isimli kadını bıçakla öldüren Ahmet Çakır, 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Eylemin 'teşebbüs aşamasında kalması' gerekçesiyle ceza 16 yıla ve 'iyi hal indirimi' ile 13 yıl 4 ay hapse indirildi. Tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, Çakır için akıl sağlığı raporu talep etti.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (46) 18 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Ahmet Çakır'ın (49) 'iyi hal' indirimi de uygulanan 13 yıl 4 ay hapis cezasına itiraz sonrası yeniden görülen davanın duruşmasında, cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep edildi.

Olay, 24 Aralık 2021'de Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Çakır ile karşılaştı.

Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Fatma Çakır, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Fatma Çakır da 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET SONRASI İNDİRİM

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl aralık ayında görülen davanın karar duruşmasında; mahkeme heyeti, Ahmet Çakır'ı 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle ceza, 16 yıla indirildi. Sanık hakkında 'iyi hal' indirimi de uygulayan heyet, 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. Dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İtiraz dilekçesinde, sanığa 'iyi hal' indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.

"EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDIM"

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, itiraz sonrası dosyada inceleme yaptı. İnceleme sonunda dosya ile ilgili duruşma yapılmasına karar verdi.

Yeniden görülen davanın duruşmasına, sanık Çakır ile avukatı katıldı. Burada savunma yapan Çakır, "Fatma 3-4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, ben 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.

Ceza Dairesi, Çakır'ın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'ne sevk edilerek rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.