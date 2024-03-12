Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan erkek hakkında karar

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u (38), evinde av tüfeğiyle vurarak öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Gencay Korur (41) isimli erkek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak’ta 9 Ağustos 2022 tarihindeki kadın cinayetinde Gencay Korur isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurdu.

Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.

Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulunurken, Ayşe Korur’un yakınları da duruşmaya katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, Gencay Korur için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Korur ise, “Yaptığınızın adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum” dedi. Verilen aranın ardından karar açıklandı. Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.