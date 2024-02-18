Boşanma aşamasındaki kadını öldüren erkek tutuklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki kadını boğup öldürdükten sonra toprağa gömen erkek ile ona yardımcı olduğu belirtilen erkek kardeşi tutuklandı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki kadını boğup öldürdükten sonra toprağa gömen erkek ile ona yardımcı olduğu belirtilen erkek kardeşi tutuklandı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki Saliha Gizem’in Lapseki’deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i evinin önünden otomobille alarak, Lapseki’den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürdü, cesedini ise Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü.

AİLESİ HABER ALAMAYINCA BİLDİRDİ

Saliha Gizem’den haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem’in Lapseki’den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği belirtilen kardeşi Y.Y. (20) gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki Saliha Gizem’in cansız bedenini gömdüğü bölgeyi gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi’ndeki hafriyat alanından Saliha Gizem’in cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Saliha Gizem’in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gönderildi.



Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Y.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.