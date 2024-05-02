Boşanma aşamasındaki kadını öldüren Mehmet Temel’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Yozgat’ta Rabia Temel’i öldüren ve kayınvalidesi Güler Güler’i ağır yaralayan Mehmet Temel’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mehmet Temel, Rabia Temel’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Güler Güler’i öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yozgat’ta 2023 yılının mart ayında boşanma sürecinde olduğu Rabia Temel’i öldüren ve kayınvalidesi Güler Güler’i ağır yaralayan Mehmet Temel hakkında açılan dava sonuçlandı.

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında, tutuklu yargılanan Mehmet Temel beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Temel’e, Rabia Temel’i “canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Güler Güler’i “öldürmeye teşebbüs” suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

Karar sonrası konuşan Rabia Temel’in annesi Güler Güler, “Ben bugün adalet olduğunu söyleyeceğim. Çok şükür. Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmasın” dedi.

Abla Sibel Eğilmez de “Başka Rabialar yanmasın, biz çok yandık. Katil cezasını buldu çok şükür” diye konuştu.

Fotoğraf: ANKA

"BU CEZA BAŞKA KADINLARIN YAŞAMASINA VESİLE OLSUN"

Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve ailenin avukatı Arzu Sena Topuz, bu cezanın, başka kadınların yaşamasına vesile olmasını umduğunu söyledi:

“Mahkeme Rabia için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesine yönelik eylem için de Güler Hanım’a yönelik eylem içinde öldürmeye teşebbüsten 19 yıl verdi. Umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur.”