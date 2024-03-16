Boşanma davası öncesi kadına saldırarak yaraladı

Haber Merkezi

Erkek şiddeti son bulmuyor. Çorum’da Emre Kolçak, boşanma aşamasında olduğu Merve Kolçak’ı dün görülecek boşanma davası öncesi yanına giderek silahla yaraladı. Vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanan Merve Kolçak hastaneye kaldırıldı.

Bir erkek şiddeti de Adıyaman’da yaşandı. Gölbaşı ilçesinde yaşayan Gülay B. ile kimliği belirsiz bir erkek arasında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz erkek, Gülay B.’yi omuzundan silahla vurdu. Gülay B., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.