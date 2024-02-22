Boşanma iddialarına yanıt: Hassas sürece saygı duymanızı rica ederiz

Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal, boşanma iddialarına ilişkin, "Henüz resmi bir başvurumuz olmadı. O zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı rica ederiz" açıklamasını yaptı.

Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal, boşanma haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk" denilen açıklamada, "Evlerimizi ayırdığımız doğrudur ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğumuzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımızla görüşüyoruz" denildi.

Nihai kararın paylaşılacağı belirtilen açıklamada, "O zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir oğlu bulunan çift, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.