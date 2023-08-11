Bosna Hersek'te evli olduğu kadın dahil 3 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Borsa Hersek'te evli olduğu kadın dahil 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralayan N.S., etrafı polis tarafından sarıldıktan sonra intihar etti.

Dünya 11.08.2023 17:10 Giriş: 11.08.2023 17:10

Güncelleme: 11.08.2023 17:13 Kaynak: AA

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