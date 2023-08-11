Bosna Hersek'te evli olduğu kadın dahil 3 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Borsa Hersek'te evli olduğu kadın dahil 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralayan N.S., etrafı polis tarafından sarıldıktan sonra intihar etti.
Kaynak: AA
Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac'da bir kişi, 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi.
Tuzla Kantonu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, N.S. isimli kişinin, Gradacac'da evli olduğu kadının da arasında bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Açıklamada, saldırganın, etrafının polis tarafından sarılmasının ardından intihar ettiği kaydedildi.
Yerel medyadaki haberlerde, söz konusu saldırının aile içi husumet sonucu gerçekleştiği, N.S'nin saldırı anını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştığı belirtildi.