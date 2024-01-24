Bosna tek, bölünmez ve egemen devlettir

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Hollanda’daki geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Saraybosna’daki Meclis binasında bir araya geldi.

Von der Leyen, Saraybosna’da iyi görüşmeler yaptıklarını belirterek, "AB yolunda kararlılık gösterdiniz. Bazı ilerlemeler gördük"diye konuştu.

AB yolunda ilerlemenin Bosna Hersek’in elinde olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Bosna Hersek’i, AB’de tek, bölünmez ve egemen devlet olarak görüyoruz" dedi.

Von der Leyen, Komisyonun Bosna Hersek’i desteklemeye hazır olduğunun altını çizerek, AB’nin Batı Balkanlar olmadan eksik kalacağına inandıklarını dile getirdi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo, görüşmede, Bosna Hersek’in üyelik sürecinde neler yaptığı bilgisini verdiğini belirterek, "Son bir yılda dış politikada yüzde yüz AB ile uyum sağladığını söyleyebilirim" dedi.

Kristo, "AB, üyelik süreci kolay değil ancak Bosna Hersek’in dış politikada ilk hedefi olan AB üyeliğine ulaşacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.