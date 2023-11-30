BOTAŞ duyurdu: Aralıkta doğalgaza zam yok

Aylık doğal gaz tarife değişikliği hakkında BOTAŞ, "doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" açıklaması yaptı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Aralık'tan itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarifeyle ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."