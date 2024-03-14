Boy uzatma ameliyatından 16 gün sonra hayatını kaybetti
İstanbul Beylikdüzü’nde Özel Birinci Hastanesi’nde 18 Şubat'ta boy uzatma ameliyatı olan Suudi Arabistan asıllı Mohammed Hassan Asere, 16 gün sonra fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asere'nin ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.
İstanbul'da Suudi Arabistan asıllı Mohammed Hassan Asere'nin boy uzatma ameliyatı olduktan 16 gün sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
T24'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan asıllı Mohammed Hassan Asere, 18 Şubat’ta Beylikdüzü’nde bulunan Özel Birinci Hastanesi’nde boy uzatma ameliyatı oldu.
Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Esenyurt’ta bulunan Days Otel’e yerleşti. Kaldığı otelde fizik tedavi sürecine başlayan Asere, 5 Mart’ta konakladığı otelde fenalaşarak Özel Reyap Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Asere'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.
ÖLÜMÜ YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ
Asere'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Asere’nin ölümü Suudi Arabistan Büyükelçiliğine bildirilirken, savcılık soruşturma kapsamında tedavi evrakları, kamera görüntüleri ve epikriz raporlarına el koydu