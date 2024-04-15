Boya döküldü, pas göründü

İktidar, Türkiye Uzay Ajansı’nın yerleşke ve personel sorununu çözemedi. 2023’te gerçekleşmesi planlanan “Ay’a sert iniş” hedefinin yalnızca yüzde 40’ına ulaşabilen ajans, nitelikli personel eksikliğinden yakındı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kuruldu. Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de önemli görevler verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı.

TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” görevi de yer aldı. TUA’nın faaliyet raporları, 2023 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan Ay’a sert iniş hedefinde ilerleme oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 40’ta kaldığını ortaya koydu. Ajans, Ay’a sert iniş hedefinin ilerleme oranının 2024 yılının sonunda ancak yüzde 50’ye ulaşacağını bildirdi. Hedefin 2025 ve 2026 yıllarındaki ilerleme oranları ise sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 100 olarak kaydedildi. Uzay Ajansı’nın, “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” çalışması ise hedeflere yönelik başarısızlığa ayna tuttu. Aralık 2018’de kurulan ajansın, Nisan 2024 itibarıyla kurumsal yapılanma sürecinin tamamlanmamasından yakındığı ortaya çıktı. Çalışmanın, “Zayıflıklar” bölümünde sıralananlar da kurumun bir tabela kurumu olmaktan öteye gidemediğini gözler önüne serdi.

LİYAKAT EKSİKLİĞİ

Çalışmanın, “zayıflıklar” bölümünde şunlar aktarıldı:

•Kurum içerisinde uzman ve deneyimli personel sayısının azlığı,

•İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli personel temininde güçlük yaşanması,

•Personelin çalışma koşullarının ve ofis ortamının istenen düzeyde (Etkin ve verimli çalışmaya yeterince uygun) olmaması,

•TUA’nın müstakil bir yerleşkeye sahip olmaması,

•Kurumun, uzay ekosisteminde gelişmiş ülkeler ile ortak geliştirme, üretim yapma ve uygulama projelerine başlamamış olması.

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Tutmayan hedefler

İlk Türk astronot olarak Alper Gezeravcı’yı 55 milyon dolar karşılığında uzay yolculuğuna gönderen iktidar, TUA’ya gereken önemi göstermedi. 2024 yılı için yalnızca 1 milyar 702 milyon 764 bin TL bütçe ayrılan ajans, 2023 yılı için konulan sekiz hedefin ancak ikisini tutturabildi. Tutan hedeflerin, “Uzay ve havacılık bilim ve teknolojileri alanında hazırlanan ulusal rapor sayısı” ve “Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinde desteklenen proje sayısı” olduğu bildirildi.