Bozburun Yarımadası'nda içme suyu projesi devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozburun Yarımadası’nda başlatılan 53 kilometrelik içme suyu hattının 19 kilometrelik kısmı tamamlandı. Taşlıca Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş, “Suyun gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

BİRGÜN EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris Bozburun Yarımadasında başlattığı içme suyu projesi devam ediyor. Yedi mahalleye ek içme suyu sağlayacak olan ve 262 milyon 980 bin TL’lik yatırımla hayata geçirilen Bozburun Yarımadası içme suyu hattının 19 kilometresi tamamlandı.

Marmaris Bozburun Yarımadası’nda başlatılan çalışmalar çerçevesinde Marmaris Atatürk Barajı’ndan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine içme suyu sağlanacak. Projede 53 kilometre içme suyu hattı ile birlikte 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak.

Çalışmalar kapsamında İçmeler-Bayır Mahallelerinde 17 kilometre, Bozburun- Söğüt Mahalleleri arasında da 2 kilometre olmak üzere toplam 19 kilometre hat tamamlandı. Bölgede elektrik ve mekanik montajlarının tamamlanmasının ardından İçmeler ve Bayır Mahallelerine içme ve kullanma suyu verilecek. Ekipler çalışmalarına Selimiye- Söğüt Mahallelerinde devam ediyor.

Köylerinin kurulduğu günden bu yana içme suyu sorunu yaşadığını ve bu nedenle Bozburun içme suyu projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Taşlıca Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş, “Köy kurulduğu günden bu güne su sorunu yaşıyoruz. İçme suyumuzu tankerlerle getiriyoruz. Bozburun Yarımadasına suyun bir an önce gelmesini bekliyoruz. Proje tamamlandıktan sonra 100 yıllık su hasretimiz sona erecek. Suyun gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Pandemi ardından köylerinde nüfus artışı yaşandığını ve bu nedenle içme suyunda tuzlanma yaşandığını söyleyen Turunç Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, şunları söyledi: “Pandemi sonrası bölgemize yoğun bir yerleşim oldu. Nüfusumuz ikiye katladı. Bu nedenle su konusunda sorunlar yaşıyoruz. Traktörlerle su taşıyoruz. Sularımız tuzlu olduğu için dişlerimizi dahi fırçalayamıyoruz. İçme suyunun gelmesi bizleri çok mutlu edecek.”

“TAŞIMA SU İLE İHTİYACIMIZI KARŞILIYORDUK”

Diğer Mahallelerde olduğu gibi yine içme suyu yetersizliği yaşayan bir diğer bölge olan Marmaris’in turistik Mahallesi Söğüt’te bu projeden yararlanacak mahalleler arasında. Özellikle yaz aylarında içme suyunun yetersiz olduğu bölgede yapılacak proje ile bölgede önemli bir sorun ortadan kalkacak. Bu nedenle duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Yusuf Selçuk, “Büyük bir su sorunu yaşıyoruz. Taşıma su ile ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı proje ile bu sorunumuz giderilecek” diye konuştu.