Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali açılış töreniyle başladı

10’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), Bozcaada’daki iki salonda gösterilen belgeseller ve akşam düzenlenen açılış programı ile başladı.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), Bozcaada’daki iki salonda gösterilen belgeseller ve akşam düzenlenen açılış programı ile resmen başladı. Toplam dört kategoride 50 belgeselin izleyici ile buluşacağı festivalde filmler Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek. 15 Ekim’e kadar sürecek festivalde filmler her sene olduğu gibi yine ücretsiz.

Festivalde bu sene 27 farklı ülkeden toplam 50 film gösterilecek Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 14 farklı ülkeden toplamda 13 film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinde yarışacak 10 film bulunuyor.

Panorama ve Özel Gösterim bölümünde gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 50 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler, öğrenciler ve adalılar festivalde buluştu. Gösterimlerin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise sınırlı. Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde 150 kişilik, Salhane’de ise 50 kişilik koltuk bulunuyor. Film günleri ve saatleri bifed.org sitesinden ve BIFED’in sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

BIFED Ekibi’nden Şevval Dolanbay’ın sunduğu törende Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın depremden sonra yeniden bir araya gelme sürecini anlatan “Anka Kuşu” filmi ile açılış yapıldı.

Festivalin devamında da geçirdiğimiz korkunç deprem felaketinin anısına yapılan “Geri Döneceğiz” adlı fotoğraf gösteriminde Berna Küpeli, Ulaş Beşoklar, Cevat Ezgin ve Gürcan Öztürk depremden sonraki ilk iki ayda deprem bölgesinde derledikleri belge görüntüleri bizimle paylaşacaklar.

BIFED’de bu sene iki önemli ekolojik çağrı da yapıldı. “Aracını paylaş” çağrısı ile kendi aracıyla festivale gelenlere veya aracı olmayıp da arabasıyla festivale gelecek olanların haberleşerek yol arkadaşı olmasını arzulayan festival böylece daha az karbon salımı, daha az yakıt, daha çok arkadaşlık amaçlıyor.