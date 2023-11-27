Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yurt genelinde etkili fırtına nedeniyle feribot seferlerinde iptaller yapıldı.

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.