Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Güncel 18.01.2024 17:30 Giriş: 18.01.2024 17:30

Güncelleme: 18.01.2024 17:33 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraflar: AA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi yapılamayacak.