Bozkırda örnek kasaba

Aksaray Gülağaç’a bağlı Saratlı’yı ‘örnek ve şirin bir kasaba’ yapma iddiasıyla yola çıkan SOL Partili Kaplan, belediyeden alacağı maaşı öğrencilere vereceğini açıkladı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Yerel seçim hazırlıklarında son viraja girildi. Partiler son hazırlıklarını yaparken SOL Parti, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı Beldesi’nde miting gerçekleştirdi. Kadınların yoğun katılım gösterdiği mitingde ‘değişim’ talebi öne çıktı.

İki bin nüfuslu beldeyi 1994 yılından bu yana CHP ve DSP belediyeleri yönetmesine karşın belde bir türlü köy-kasaba görünümünden kurtulamamış. Ülkenin en önemli yer altı şehirlerine ev sahipliği yapan ve önemli turizm potansiyeli taşıyan beldede bir meydan dahi olmaması halkın tepkini çekiyor.

SOL Parti adayı Cuma Kaplan da bir türlü geliştirilmeyen beldeye gelen turist sayısının her geçen yıl azalmasına dikkat çekiyor. Kendisi de uzun yıllar turizm sektöründe çalışan Kaplan’ın en önemli hedefi, turizmin geliştirilmesi ve beldede iş imkânlarının artırılması olarak öne çıkıyor.

Adaylığı sürecinde özellikle kadınların desteğini alan Kaplan, mitingde yaptığı konuşmada belediyeden maaş almayacağını, bu parayı öğrencilere dağıtacağını açıkladı.

“Sorunları biliyorum” diyen Kaplan, “Evet mührünü basmadan önce düşünün ve kendinize sorun; kim adaletli davranır, kim eşitliği savunur, halkını halkıyla birlikte kim yönetir, kim Saratlıyı köy görünümünden kurtarır, kim bu görevi para ve rant için yapmaz? Bu mühür kasabamızın ve çocuklarımızın geleceğidir. Ben para pul için aday olmadım. Buradan açıklıyorum ben belediyeden maaş almayacağım. Maaşımı eşit olarak öğrencilere dağıtacağım. Bu çocuklar ülkemizin, kasabamızın geleceğidir. Benim tek amacım hizmet etmektir. Birlikte Saratlıyı Türkiye’nin örnek ve şirin bir kasabası yapacağız. İlk iş olarak içme suyu, asbestli boruları değiştireceğim. ” diyerek projelerini açıkladı.

Mitingde SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ve Saratlı Belediye Başkan adayı Cuma Kaplan konuştu.

SARAYDAN ÇIKARACAĞIZ

Eğitime önem verdiğini belirten Kaplan, “Lisemizin kapanmaması için elimden geleni yapacağım. Kent merkezi, kapalı pazar alanı, küçük sanayi sitesi gibi alanları beldemize kazandıracağız. Kasabamızın geleceği turizmdedir. Ben 17 sene bu sektörde çalıştım. Turizmi geliştireceğim. Kasabamızın kadınlarının daha çok kazanmasını sağlayacağım. Saratlı bunu hak ediyor. Güzel günler yakındır, kazanan Saratlı olacak” diye konuştu. Kaplan, hayatında ilk kez kürsü konuşması yaptığını söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Kaplan’ın ardından SOL Parti Sözcülerinden İsmail Hakkı Tombul da konuşma yaptı. Tombul, özetle şöyle konuştu: “Memleketin her yanı tarikatlar cemaatler sarmış durumda. Tarikat şeyhleri geliyor yoksullara emekçiye, halka fetva veriyor. Diyorlar ki sabredin ödüllendirileceksiniz. Bize bunu söyledikten sonra çıkıyorlar lüks arabalarına binip saraylarına gidiyorlar. Bunlar din tüccarıdır. Din tüccarlarına asla geçit vermeyeceğiz. Okullarımızı kuşatıyorlar. Bu din bezirgânları okullara öğretmen yerine imam atıyor. Yağma yok biz varız. Bunlar umudumuzu, neşemizi çaldılar. Gençlerin umudunu çaldılar. Her dört gençten birisi işsiz. Fırsat bulursa ülkeden gitmek istiyor. Çalışanların da yarısı asgari ücret alıyor. Bize 17 bin lira asgari ücreti reva görenler saraylarında bir günde iki bin asgari ücretlinin parasını harcıyorlar. İşte o para hepimizin parası. Biz bu paraya sahip çıkacağız. 16 Milyon emeklinin yedi milyonu sadece 10 bin lira maaş alıyor. Diyorlar ki kaynak yok. O saraylarınızdan çıkın, kaynağı görün. 5’li çeteye, sermayeye peşkeşler çekiyorsunuz. Onların vergilerini affediyorsunuz. İşte size kaynak. Biz buna geçit vermeyeceğiz. Biliyorlar ki halk anlarsa, dinlerse buna itiraz eder. Saray itiraz edeni cezalandırmak istiyor. Biz buna göz yummayacağız. Gelin hep birlikte bu zalim iktidarı saraylarından çıkaralım.”