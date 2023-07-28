Bozulan kantar ve Şenol Güneş farkı

Eren TUTEL



“Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar”



Beşiktaş 2023-2024 sezonu başlamasından haftalar öncesinde kendini derin bir krizin içinde buldu. Ahmet Nur Çebi yönetiminin yürütemediği bu süreç taraftarın sabrının taşmasına neden olurken henüz sezonun ilk maçına siyah-beyazlılar oldukça karamsar bir havada çıktı. Ve tribünler hep bir ağızdan Çebi yönetimini istifaya davet etti. Çebi ekonomik olarak stabil bir kulüp yaratmak istiyor olabilir ancak bunun yolu hiçbir şey yapmadan beklemek değil. Beşiktaş ezeli rakipleri gibi yıldız almak zorunda da değil ancak kadrosunu güçlendirecek takviyeleri mutlak yapmak zorunda. Çünkü Beşiktaş vasat olmayı kaldırabilecek bir camia değil.

Planlama yapmadan küçülmek yarışan bir kulüp için bir faciaya yol açabilir. Başkan olmadan önce yıllarca ikinci başkanlık yapan, uzun bir dönemdir kulüp başkanlığı yapan birinin bunu bildiği muhakkak. Ancak aldığı kararlarla denge o kadar kayboldu ki ayarını bozduğu kantar şimdi Çebi’yi tartıyor.

İşte böyle bir krizin içinde Beşiktaş, KF Tirana maçına bu kaos havasında çıktı. İlk 11’inde hiçbir yeni transfer yoktu ve sağ açığı, sağ bek alternatifi olarak takıma katılan Onur Bulut’tu. Siyah-beyazlılar maçın büyük bir bölümünde fena olmayan bir performans sergiledi. Emektar Necip’in ikili mücadele, hava topu kaybetmedi. Colley görevini fazlasıyla yerine getirdi. sağ bek Onur ikinci forvetleşip golünü attı. Geçen sezon taraftarın kara listesine giren Jackson Muleka hem golünü attı hem de maç boyunca hem topsuz hem toplu oyunda etkili oldu. Ve genç Semih çok güzel bir golle perdeyi kapattı. Üstelik sadece attığı golle değil, oyun içinde aksiyonlarında da fazlasıyla iyiydi, Beşiktaş taraftarına umut aşıladı.

Bütün bu performanslara artı alınan 3-1’lik sonuca bakınca siyah-beyazlıların Konferans Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Takım üzerinde teknik direktör Şenol Güneş’in dokunuşu fazlasıyla görülüyor. Tecrübeli teknik adam kuşkusuz Beşiktaş’ın en büyük şansı. Ancak onun da etkisi belirli bir yere kadar olabilir. Siyah-beyazlı yönetimin mutlaka takımın seviyesini yükseltecek takviyeleri yapması gerekiyor aksi halde Şenol Hoca bile onları kurtaramaz.