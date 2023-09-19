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Bozüyük’te iş cinayeti: Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde mukavva karton üretimi yapan bir fabrikada makineye sıkışan işçi Remzi Koç, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.09.2023 11:29
  • Giriş: 19.09.2023 11:29
  • Güncelleme: 19.09.2023 11:33
Kaynak: İHA
Bozüyük’te iş cinayeti: Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde mukavva karton üretimi yapan bir fabrikada gece vardiyasında çalışırken makineye sıkışan Remzi Koç, (55) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine iş cinayetinin yaşandığı fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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