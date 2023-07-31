Brad Pitt’ten grevdeki meslektaşlarına destek: Çekimler durduruldu

ABD’de senarist ve oyuncuların grevine destek vermek amacıyla, Brad Pitt’in bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı ‘Apex’ filminin çekimleri durduruldu.

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev sürerken, dünyaca ünlü aktör Brad Pitt’in rol aldığı Formula 1 filmi ‘Apex’in çekimleri durduruldu.

Yeni filminde 30 yıl sonra pistlere dönmeye hazırlanan ‘Sonny Hayes’ adlı Formula 1 pilotunu canlandıracak olan Brad Pitt'in, senarist ve oyuncuların grevine destek vermek için filmin çekimlerini durdurduğu öğrenildi. ABD medyasında çıkan haberlere göre çekimlerin ne zaman devam edeceğine dair bilgi yok.

59 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda filmin çekimleri için gittiği İngiltere’deki Silverstone Pisti’nde görüntülenmişti.

Öte yandan filmin yapımcıları arasında Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilotu Lewis Hamilton da yer alıyor.