Breaking Bad oyuncuları 10 yıl sonra bir aradaydı

Kültür Sanat Servisi

Screen Actors Guild’in (Ekran Oyuncuları Birliği) dağıttığı SAG 2024 ödülleri sahiplerini buldu. Geceye yılın Oppenheimer, Succession ve The Bear yapımları damga vurdu. SAG Ödülleri, ilk kez dijital yayın platformu Netflix’te canlı yayınlandı. Oscar’dan önceki son tören olan SAG töreninde Emily Blunt, Danielle Brooks, Jessica Chastain, Robert Downey Jr., America Ferrera Brendan Fraser gibi isimler sunuculuk yaptı.

Breaking Bad kadrosu, dizinin sona ermesinin üzerinden 10 ve El Camino: A Breaking Bad Filmi’nin vizyona girmesinden neredeyse 5 yıl sonra 2024 SAG Ödülleri’nde yeniden bir araya geldi. Bob Odenkirk, RJ Mitte, Anna Gunn, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jonathan Banks, Betsy Brandt ve Dean Norris, dizinin 2014’te son sezonuyla kazandığı ‘Drama dalında en iyi dizi’ ödülünü sunmak için sahneye çıktı. Succession son sezonuyla ödülü kazandı. Oppenheimer, en iyi sinema yapımı ödülü alırken Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ise en iyi oyunculuk ödülü aldı.