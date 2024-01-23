Brent petrolün varil fiyatında artış

Dün günü 80,06 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 80,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​80,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 80,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, geçen hafta etkili olan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle ABD’de bazı petrol üretim tesislerinde meydana gelen kesintiler etkili oldu.

Toplam 92 kişinin yaşamını yitirmesine de neden olan olumsuz hava şartları, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 20 düşmesine sebep oldu.

HUSİ OLAYLARI FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ HAREKETLENDİRDİ

Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava harekatı kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurmalarının ardından Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi de arz yönlü endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerine destek oldu.

Öte yandan, Çin Merkez Bankasının gösterge faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ise dünyanın en büyük ikinci büyük petrol tüketicisi ülkede petrole talebin de olumsuz seyredeceği endişelerini artırarak fiyatları olumsuz etkiliyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için alması beklenen kararlar piyasalarda yakından takip ediliyor.

FED'İN ATACAPI ADIMLARIN SİNYALİ

Yatırımcıların odağında ayrıca bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor. Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,38 ile 80,45 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.