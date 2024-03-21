Brent petrolün varil fiyatında artış

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 86,46 dolar oldu. Dün günü 85,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 sıralarında uluslararası piyasalarda ​​kapanışa göre yüzde 0,59 artışla ​86,46 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,70 dolardan alıcı buldu. Dün 87,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü talep görünümü etkili oldu.

PİYASADA AZALMA BEKLENTESİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentileri aşarak yaklaşık 2 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Benzin stokları da aynı dönemde yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın muhtemel faiz indirimine ilişkin açıklamaları da fiyatlardaki yükselişe destek oluyor.

Banka, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

PETROL FİYATLARI, SON 4 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde yıl içinde faiz indirimine başlamanın uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Kararın ardından ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ise yatırımcıların petrol talebi iştahını artırıyor.

Petrol fiyatları, son 4 ayın en yüksek seviyelerinde seyrederken, piyasa katılımcıları, İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu arz yönlü belirsizliklere karşı temkinli kalmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,56 ile 86,91 dolar aralığının direnç, 86,21 ile 85,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.