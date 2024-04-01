Brent petrolün varil fiyatında artış

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 87,28 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.10 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 87,28 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan alıcı buldu.

Perşembe günü 87,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,96 dolar seviyesinde tamamladı.

Cuma günü petrol piyasalarında Paskalya tatili dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

GERİLİMLER, SAVAŞLAR FİYATI ETKİLİYOR

Fiyatların haftaya yükselişle başlamasında, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmanın ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi etkili oldu.

Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Rusya'daki petrol rafinerileri tekrar tam kapasite çalışmaya başlayana kadar daha az petrol işleyecek ve bu durum, küresel rafine petrol ürünü pazarındaki sıkışıklığı artırarak jet ve dizel yakıt fiyatlarını yükseltiyor.

Uzmanlar, Rusya'nın yılın ikinci çeyreğine yönelik petrol üretimini günde 471 bin varil daha azaltma kararı almasının ardından Brent petrol fiyatlarının bu yıl 100 doları test edebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,73 ile 88,12 dolar aralığının direnç, 86,55 ile 86,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.