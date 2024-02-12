Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Önceki haftayı 82,19 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 81,94 dolar oldu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle ​​​81,94 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 82,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,19 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.

FİYATLARDA 'KIZILDENİZ' YANISIMASI

Geçen hafta petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 yükselmesinin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi sonucu fiyatlar haftaya düşüşle başladı.

Kızıldeniz'de devam eden gerginliK, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmalar fiyatların yükselişini ve düşüşünü etkilemeye devam ediyor.

ABD'DE SONDAJ SAYISINDA ARTIŞ

Öte yandan dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol ve doğal gaz üretiminde artış olabileceği beklentisi petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı. ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede üretim geçen hafta günlük 13,3 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı. Sondaj sayısındaki artışın, üretime de yansımaya devam etmesi bekleniyor.

Bu hafta ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasına ilişkin aylık raporu yayımlanacak. Raporda üretime ve talebe dair verilerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,13 ile 82,34 dolar aralığının direnç, 81,43 ile 81,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.