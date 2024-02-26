Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Cuma günü 83,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün ​​​varil fiyatı, uluslararası piyasalarda ​​​80,62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​80,62 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 83,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 azalarak 80,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığına işaret eden veriler etkili olmaya devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,5 milyon varil arttığını açıklamıştı. Ülkede faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi ve ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak da takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisini yakından takip edecek. Piyasa oyuncuları, bu hafta ABD ekonomisine ilişkin verilerin Fed'in gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyal vermesini bekliyor. Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, yatırımcılar banka yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip edecek.

Öte yandan, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün ABD ve İngiliz savaş uçaklarının ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinin Şemir bölgesini bombaladığını duyurdu. Husiler, ABD ve İngiltere'nin 12 Ocak'ta başlattığı saldırılarda ilk kez bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle Yemen'de 8 farklı yerde 18 Husi hedefini vurduğu bildirildi.

Husiler, dün Aden Körfezi'nde bir Amerikan petrol tankerini ve Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,87 ile 81,11 dolar aralığının direnç, 80,55 ile 79,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.