Brezilya'da zenginlerden vergi alınması için yasa tasarısı: 4.2 milyar dolar gelir bekleniyor

Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva, gelirleri artırmak ve bütçeyi dengelemek için zenginlere yeni vergiler getiren yasa tasarısını sundu. 4.2 milyar dolar ek gelir getirmesi beklenen vergi, yılda iki kez tahsil edilecek. Tasarının Kongre'de onaylanması gerekiyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Brezilya'da Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva, gelirleri artırmak ve bütçeyi dengelemek için ülkenin zenginlerine yeni vergiler getirmek için yasa tasarısı sundu.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Lula'nın ekonomi ekibi bu hafta, kapalı uçlu ve offshore fonları vergilendirmek için bir dizi önlem açıkladı.

Gelecek yıl 20.3 milyar real (4.2 milyar dolar) ek gelir getirebilecek olan vergi, Brezilya'nın birincil bütçe açığını ortadan kaldırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

YASA TASARISININ DETAYLARI

Söz konusu yasa tasarısı, ilk halka arzda hissedarlardan sabit miktarda para toplayan kapalı uçlu fonlar için yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen vergi oranları belirliyor.

Mİlletvekilleri tarafından onaylanması gereken vergi, yılda iki kez tahsil edilecek.

Lula, salı günü Kongre'ye, offshore yatırımlar, şirketler ve tröstler için yüzde 0'dan yüzde 22,5'e kadar artan oranlı yeni bir vergi oluşturulması teklifini gönderdi.

LULA: KONGRE'NİN YOKSULLARI KORUMASINI BEKLİYORUM

Kongreye gönderdiği yasa tasarısının ardından açıklama yapan Lula, "Yaptığımız şey adil ve mantıklı" dedi.

Lula, şunları söyledi: "Kongre'nin zenginlerden ziyade yoksulları korumasını bekliyorum çünkü Brezilya'nın daha demokratik, eşit, orta sınıf bir toplum olabilmesi için buna ihtiyacı var."