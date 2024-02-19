Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'de 'istenmeyen kişi' ilan edildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Filistinlilerin maruz bırakıldığı şiddeti Holokost'a benzeten Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etti. açıklamada, Lula'dan sözlerini geri alması istendi.

Açıklamaya göre, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bakanlığa çağırdığı Brezilya Büyükelçisi'ne şu mesaj iletti:

"Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Bu ciddi bir antisemitik saldırı. Kendi adıma ve İsrail vatandaşlarının adında, Başkan Lula'ya şunu söyleyin: Sözlerini geri alana kadar kendisi İsrail'da persona non grata ilan edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları hakkında "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş" demişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Holokost ile aynı olduğunu belirten Lula, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenler tarihin başka hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında oldu, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde" ifadelerini kullanmıştı.