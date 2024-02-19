Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail'e Nazi benzetmesi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Adolf Hitler önderliğindeki Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaş'ında Yahudilere yönelik soykırımına benzetti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı" ifadelerini kullandı.