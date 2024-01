Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dorival Junior oldu.

Haberi Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Junior'ın istifasının kabul edildiği ve 61 yaşındaki teknik direktörün milli takımın başına geçeceği belirtildi.

Dorival Junior, "Bu, kişisel bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu nedenle Sao Paulo'daki yeni yapılanmanın bir parçası olduğum için başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etmeliyim. Taraftarlara destekleri ve gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüp başkanı Julio Casares ise "Dorival'e yapılan davet, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı. Yapmamız gereken şey, yeni mücadelesinde başarılar dilemek" diye konuştu.

