Brezilya’da baraj patladı: Hava kuvvetleri sahada

Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu barajın patlaması halihazırda su altında kalan yerlerde daha fazla hasara neden oldu. Brezilya Hava Kuvvetleri, Rio Grande do Sul bölgesinde selde mahsur kalanları havadan kurtarma çalışmaları yürüttü.

Brezilya’nın güneyinde 27 Nisan’da başlayan sağanak yağışlar, su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu. Rio Grande do Sul eyaletinde dün yükselen nehir sularından dolayı patlayan baraj halihazırda su baskınlarının yaşandığı bölgede hasarı büyütürken Brezilya Hava Kuvvetleri selde mahsur kalanları havadan kurtarma çalışmaları yürüttü. Cotipora kentinde bulunan barajın çökmesiyle Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, federal hükümetten acil yardım talebinde bulundu.

Vali Leite, bölgedeki durumla ilgili “Başkan Lula ile konuştum ve Rio Grande do Sul'da bir savaş durumu yaşadığımızı bildirdim” açıklamasını yaptı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, dün bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

RUSYA, KAZAKİSTAN VE KENYA SEL FELAKETİ

Kenya’da bu hafta sağanak yağışlar sonucu başkent Nairobi dahil 36 bölgede etkili olan sel felaketinde bir baraj patladı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 1 Mayıs itibariyle 166 olarak açıklandı. Kenya Kızıl Haçı, 132 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Kuzey Yarımküreye bahar aylarının gelmesiyle Rusya ve Kazakistan’da eriyen karlar su baskınlarına neden olmuş, Ural Nehri’nin suları taşmış ve Rusya’nın Orenburg kentindeki baraj patlamıştı. Her iki ülkede binlerce kişi tahliye edilmişti.