Brezilya’da bir botta çürümüş en az 20 cansız beden bulundu

Brezilya Federal Kamu Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Para eyaletine bağlı Bragança açıklarında bir botta çürümüş en az 20 cansız beden bulundu. Olaya ilişkin 2 soruşturma başlatılırken

Dünya 16.04.2024 11:38 Giriş: 16.04.2024 11:38

Güncelleme: 16.04.2024 11:46 Kaynak: İHA

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