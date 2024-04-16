Brezilya’da bir botta çürümüş en az 20 cansız beden bulundu
Brezilya Federal Kamu Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Para eyaletine bağlı Bragança açıklarında bir botta çürümüş en az 20 cansız beden bulundu. Olaya ilişkin 2 soruşturma başlatılırken
Brezilya açıklarında bir botta çok sayıda çürümüş cansız beden bulundu.
Brezilya Federal Kamu Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda Para eyaletine bağlı Bragança açıklarında bulunan bir bota ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, bot içerisinde de en az 20 çürümüş cansız beden tespit edildiği belirtildi.
ÖLÜ SAYISI BELLİ DEĞİL
Olaya ilişkin 2 soruşturma açıldığını bildiren yetkililer, botta bulunan cansız bedenlerin çürümüş olması nedeniyle tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğinin bilinmediğini açıkladı.
Ayrıca yetkililer, ölenlerin Brezilyalı olmadığını, muhtemelen Karayipler’den olduğu üzerinde durulduğunu kaydetti.